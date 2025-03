Quotidiani sportivi, le prime pagine: crollo Juventus ed estasi Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter, vittoriosa sul campo dell'Atalanta nella serata di domenica 16 marzo, il che ha permesso ai nerazzurri di portarsi in testa in solitaria in campionato. Nella parte bassa si parla anche dell'altro big match di giornata, vinto dalla Fiorentina nettamente contro la Juventus. Infine spazio alla Formula 1 e alla Moto GP.