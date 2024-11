Prima pagina Corriere dello Sport: “Ultras Inter e Milan, inchiesta FIGC”

Sconfitta interna, 1-2, del Bologna contro il Lille. Cade, ancora, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica della competizione, battuto 2-0 ad 'Anfield' dal Liverpool, prima squadra in classifica in questo torneo. Fa discutere, intanto, la risposta autolesionista di Pep Guardiola, presentatosi in tv dopo la rimonta subita dal Feyenoord (tre reti in 15'), alla prima vera crisi dei suoi tanti anni di gestione al Manchester City.