Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, pari della Juventus

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 28 novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo 0-0 del 'Villa Park' di Birmingham (Inghilterra) tra l'Aston Villa di Unai Emery e la Juventus di Thiago Motta in occasione della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025.

Francisco Conceição ad un passo dal gol per i bianconeri, ma nel recupero annullata una rete agli inglesi. Perde ancora, 1-2, il Bologna di Vincenzo Italiano, stavolta al cospetto del Lille. Al 'Dall'Ara', infatti, non basta ai padroni di casa il gol del difensore Jhon Lucumí per portare a casa un risultato positivo.

Nelle altre partite, netto successo interno (2-0) del Liverpool sul Real Madrid. Diventano un caso, invece, i graffi con cui Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è presentato nel post-partita della sfida pareggiata (3-3) in casa contro il Feyenoord in cui la sua squadra si è fatta rimontare tre reti in 15'.

Mentre Urbano Cairo, Presidente del Torino, dichiara come al giorno d'oggi i costi del calcio italiano siano troppo alti, ci si tuffa in Europa e Conference League con le gare odierne. Lazio-Ludogorets alle ore 18:45, poi Tottenham-Roma e Fiorentina-Pafos alle ore 21:00.