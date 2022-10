Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, ciao Barça”

Anche il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della qualificazione dell'Inter, con un ironico "Ciao Barça", visto che i blaugrana sono stati eliminati. Spazio anche per il Napoli, che ne fa tre e batte senza problemi anche i Rangers, arrivano all'ultima giornata da primi nel girone. Non c'è spazio per il Milan invece sulla prima pagina del secondo quotidiano sportivo nazionale.