Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, doppio Reijnders”

Nelle altre partite della giornata di Champions, 3-1 del Milan a 'San Siro' contro il Bruges: rete di Christian Pulisic e doppietta di Tijjani Reijnders, ispirata dagli assist di Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Lo svizzero era entrato al 60' per Rafael Leão. Debutto da record (con tanto di gol annullato per fuorigioco ...) per Francesco Camarda nella competizione. Sconfitta, poi, 2-0, per il Bologna in casa dell'Aston Villa: gol di John McGinn e Jhon Durán per i padroni di casa.