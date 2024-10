Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince il Milan, ko Juve e Bologna

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria (3-1) del Milan a 'San Siro' contro il Bruges nella terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. I rossoneri, in vantaggio con un gol di Christian Pulisic e con un uomo in più per l'espulsione, nelle fila avversarie, di Raphaël Onyedika, si fanno raggiungere a inizio ripresa da Kyriani Sabbe.

Paulo Fonseca, allora, cambia: al 60' fuori Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek, dentro Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Prima lo svizzero e poi il nigeriano confezionano gli assist per la doppietta decisiva di Tijjani Reijnders. Serata storica per Francesco Camarda: diventa il più giovane calciatore italiano (e del Diavolo) di sempre ad esordire in Champions, a 16 anni e 266 giorni. Il giovane bomber va anche in gol, sarebbe stato un altro primato. Rete, però, annullata per giusto fuorigioco. Peccato, si rifarà.

Perdono, invece, le altre due squadre italiane impegnate ieri in Champions. La Juventus di Thiago Motta, all'Allianz Stadium, cade (0-1) contro lo Stoccarda. Dominano i tedeschi, Mattia Perin prende di tutto, anche un rigore ad Enzo Millot. Nulla può, però, sul gol al 92' di El Bilal Touré. Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, lascia l'intera posta in palio al 'Villa Park' di Birmingham: passa, 2-0, l'Aston Villa con i gol di John McGinn e Jhon Durán.

La Champions proseguirà in giornata, con Atalanta-Celtic (ore 18:45) e Young Boys-Inter (ore 21:00). I nerazzurri di Simone Inzaghi schiereranno la coppia d'attacco di riserva, composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Novità sul nuovo stadio di Milan e Inter: club decisi, ora, a farlo insieme in zona San Siro, accanto all'attuale 'Giuseppe Meazza', riprendendo in parte il progetto originario.