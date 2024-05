Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, pari pazzesco: 3 gol in 8′”

Rossoblu avanti per 3-0 con i gol di Riccardo Calafiori (doppietta) e Santiago Castro; quindi la rimonta bianconera nel finale con i gol i Federico Chiesa, Arkadiusz Milik e Kenan Yıldız per il definitivo 3-3. La bella notizia di serata, per la Juve, è il ritorno in campo di Nicolò Fagioli dopo la squalifica. Quella brutta è che Joey Saputo, Presidente del Bologna, vuole trattenere Motta in panchina. Privando, così, la Juventus della sua prima scelta come nuovo allenatore. Vedremo che succederà.