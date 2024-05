Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, parla Lautaro. Juve, che rimonta

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter campione d'Italia e capocannoniere di questa edizione del campionato di Serie A. Fermamente intenzionato a voler proseguire il ciclo in nerazzurro, il 'Toro' parla anche della trattativa per il rinnovo del suo contratto.