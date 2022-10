Prima pagina Corriere dello Sport: “Agnelli risorge”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'infortunio di Maignan, che tornerà nel 2023, così come anche Ciro Immobile della Lazio: il classe 1990 starà fuori almeno un paio di mesi. Ora la lotta Scudetto, a cui la Lazio è iscritta, perde due pedine da novanta. In alto, sotto la testata, c'è una clamorosa indiscrezione: la Superlega non è morta. A22, società dei dissidenti, ha trovato un nuovo CEO ed è pronta a rilanciare il progetto del torneo. Di spalla, invece, i risultati di Coppa Italia giocati ieri.