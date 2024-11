Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Vlahovic si infortuna”

Ma anche problemi di natura fisica, giacché ieri è uscito per infortunio durante Serbia-Danimarca 0-0 di Nations League (espulso al 95' il milanista Strahinja Pavlović). È in dubbio, ora, per Milan-Juventus, big match della 13^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato pomeriggio a 'San Siro'.