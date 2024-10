Prima pagina Corriere dello Sport: “Frecciata Leao, gelo col Milan”

Frecciata di Rafael Leão, attaccante del Milan, al mondo rossonero: "In Nazionale sono tutti con me, il C.T. Roberto Martínez si fida". Come l'avranno presa ai piani alti di Via Aldo Rossi e a Milanello? Approfondimenti, poi, su come Alessandro Buongiorno si sia preso immediatamente il Napoli e come, al contrario, Lorenzo Pellegrini stia faticando in questa sua stagione con la maglia della Roma.