Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pogba, Vlahovic, il duello Inter-Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Paul Pogba, che, da marzo 2025, potrà tornare a giocare vista la riduzione (da 4 anni a 18 mesi) della squalifica per doping. Il 'Polpo' vorrebbe continuare a giocare per la Juventus e, pur di convincere i bianconeri, sarebbe disponibile a tagliarsi lo stipendio. Vuole avere una chance di convincere Thiago Motta.