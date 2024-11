Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, Tonali gol d’oro”

Mentre la Juventus, per il calciomercato di gennaio 2025, sogna di poter mettere le mani sul difensore centrale tedesco Jonathan Tah, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen a fine stagione, shock in casa Lazio. L'attaccante Boulaye Dia, infatti, ha contratto la malaria recandosi in Senegal per rispondere alla convocazione della sua Nazionale. Club biancoceleste in ansia.