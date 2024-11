Quotidiani sportivi, le prime pagine: Nations League, Italia ai quarti

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all' Italia 'che piace'. Ieri, infatti, hanno avuto luogo due eventi sportivi molto importanti per il Bel Paese. Alle World Tour Finals di tennis , a Torino , ennesima vittoria per l'altoatesino Jannik Sinner , numero uno al mondo: superato il russo Daniil Medvedev , conquistato l'accesso alle semifinali del torneo.

Spazio, poi, ad un'intervista in esclusiva a Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore sia del Milan sia della Juventus, che inizia a presentare la sfida della prossima settimana a 'San Siro'. Quindi all'Inter, che tra Lautaro Martínez, Nicolò Barella e l'allenatore Simone Inzaghi, ha già rinnovato contratti per ben 183 milioni di euro.