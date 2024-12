Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan punta tutto su Leao”

Alla medesima ora in campo anche per Benfica-Bologna e Milan-Stella Rossa. Il Diavolo di Paulo Fonseca, che con 9 punti nelle prossime 3 partite europee potrebbe qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale del torneo, punterà tutto su Rafael Leão per scardinare la retroguardia della compagine serba, dove milita un vecchio amico, Rade Krunić. In alto, sotto la testata, il commento alle gare di ieri delle italiane, Bayer Leverkusen-Inter 1-0 e Atalanta-Real Madrid 2-3.