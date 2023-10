Prima pagina Corriere dello Sport: “Violati”

La squadra azzurra è nel caos, i viola ne approfittano nella ripresa con Giacomo 'Jack' Bonaventura e Nico González. Il tecnico dei campani, Rudi Garcia, si assume tutte le responsabilità della sconfitta. Cagliari-Roma, in Sardegna, finisce invece 1-4 per i giallorossi di José Mourinho che così salva la panchina e spedisce un segnale forte alla famiglia Friedkin: contro i rossoblu, doppietta di Romelu Lukaku, sempre più incisivo per i capitolini.

Paulo Dybala si infortuna al ginocchio: si teme possa essere il collaterale. Allo stadio 'Olimpico' gol ed emozioni tra Lazio e Atalanta: vince, 3-2, la squadra di Maurizio Sarri. Primo gol italiano di Valentín 'Taty' Castellanos, ma quello decisivo è di Matías Vecino. La sconfitta per 3-0 in casa del Monza può costare la panchina della Salernitana a Paulo Sousa. In pole position per sostituirlo c'è Filippo Inzaghi.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 ottobre 2023

