Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan su, Napoli giù. E la Juve …

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della decisione della Juventus di ampliare la galleria dei trofei: oggi l'inaugurazione. Implicita, dunque, la richiesta al tecnico Massimiliano Allegri di lottare per qualcosa di importante. Giallo intorno alla positività al doping del centrocampista bianconero, Paul Pogba. Vedremo come andrà a finire questa storia. In alto, sotto la testata, si parla del momento del Torino: tifosi e società in pressing sul tecnico croato che ora, probabilmente, dovrà iniziare a dare un po' più retta al Presidente Urbano Cairo. Tutti i retroscena del caso Nemanja Radonjić, mentre i granata cercano rimedi alle amnesie di Vanja Milinković-Savić tra i pali. Paura per Paulo Dybala: uscito in lacrime durante Cagliari-Roma per un problema al ginocchio, si teme un lungo stop per l'argentino. Per l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese il gol di Christian Pulisic in Genoa-Milan era da annullare. Chiosa con il momento nero del Napoli, battuto 1-3 in casa da una Fiorentina che ora staziona in zona Champions League.