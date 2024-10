Prima pagina Corriere dello Sport – Inchiesta ultrà: una valanga di Daspo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 4 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus. Fagioli fa gioco, ma perde Bremer per almeno sei mesi. In alto Lazio ride, la Roma no. Bene la Fiorentina. I risultati in Europa. Inchiesta ultrà: una valanga di Daspo. Lukaku in amore e viene adottato da Napoli. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.