Prima pagina Corriere dello Sport: Lecce-Milan, Leao in panchina

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 8 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con i rossoneri. Alle 18 giocano a Lecce. Leao finisce in panchina. Milan tradito. Conceicao: "Io danneggiato". L'Inter cambia faccia per il più 4 sul Napoli. Castro Azzurro. Spalletti ci prova. Ranking: l'Italia in rimonta sulla Spagna. Taranto escluso dalla Serie C. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.