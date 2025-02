Prima pagina Corriere dello Sport: il Torino vince 2-1. Il Milan è allo sbando

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Serie A. Genoa Ko e Inzaghia a più 1 sul Napoli. Oggi a Como per il controsorpasso. Uno in più. Lautaro porta l'Inter in testa. Tocca a Lukaku. Il Torino vince 2-1. Il Milan è allo sbando. Conceicao: "Errori assurdi". Gasperini: "Non rinnovo". Sorpresa Juventus, pronto Valhovic. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.