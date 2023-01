Prima pagina Corriere dello Sport: “Fanta Derby”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 29 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del big match della 20^ giornata di Serie A tra Napoli e Roma. I partenopei cercano punti per avvicinarsi sempre di più allo scudetto, i giallorossi per un piazzamento tra le prime quattro. A proposito della Roma, Mourinho scarica Zaniolo, il quale sembrava destinato a lasciare la Capitale in questa sessione invernale di mercato.