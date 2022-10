1 di 1

Prima pagina Corriere dello Sport: "Juve, decide Elkann"

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, venerdì 14 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Non si respira un'aria buona in casa bianconera, infatti sarebbero tutti in discussione compreso anche il presidente Agnelli, contestato anche dai propri tifosi.

Al centro spazio ai risultati di Roma e Lazio in Europa League: i giallorossi hanno pareggiato 1-1 contro il Betis, mentre i biancocelesti 2-2 in inferiorità numerica contro lo Sturm Graz. Dilaga la Fiorentina in Conference: 5-1 agli Hearts.

A destra, invece, focus sul Napoli, la squadra più in forma della Serie A e tra le migliori in questo momento anche in Champions League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

