Prima pagina Corriere dello Sport: “La rissa d’Italia”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 5 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia terminata in pareggio e con una rissa nel finale di match.

A destra le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha parlato degli stadi in Italia. Sotto spazio alla Roma, con il Feyenoord che avrebbe reso ufficiale il provvedimento di non far partire i tifosi giallorossi in Olanda per il match di Europa League. Ecco la prima pagina di oggi(clicca per ingrandire).