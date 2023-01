Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ultimo Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1 gennaio 2023 Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola apre parlando della Roma e, in particolar modo, di José Mourinho . Nonostante la sua gloriosa carriera da allenatore, l'allenatore portoghese è capace di reinventare sé stesso e la squadra lanciando nuovi giovani talenti.

In basso spazio alla Juventus, con Allegri che dovrà fare a meno di diversi giocatori per il match di dopodomani contro la Cremonese. Infine focus sul Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, che ha perso ieri contro l'Aston Villa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).