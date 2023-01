Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, colpo Vasquez. L’ultimo Mou

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 2 gennaio 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 02/01/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando del Milan. I rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo il portiere colombiano Devis Vasquez, ma probabilmente non sarà l'unico colpo dei rossoneri in questa finestra di mercato. Si tratta, infatti, anche con il Santos per il giovane Angelo Gabriel, mentre a giugno si potrebbe tentare l'affondo per Okafor. Poco sotto la testata l'intervista al c.t. della nazionale Roberto Mancini. A destra focus sul campionato italiano e su Inter-Napoli, mentre continuano ad essere presi di mira dai tifosi della Juventus Di Maria e Paredes.

Corriere dello sport Prima pagina Corriere dello Sport 02/01/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola apre parlando della Roma e, in particolar modo, di José Mourinho. Nonostante la sua gloriosa carriera da allenatore, l'allenatore portoghese è capace di reinventare sé stesso e la squadra lanciando nuovi giovani talenti. Sotto la testata spazio al mercato. Il Milan ha acquistato il portiere colombiano Devis Vasquez, mentre è forte l'interesse del Napoli nei confronti del marocchino Ounahi. A destra focus su Inter-Napoli, big match della 16^ giornata di Serie A. In basso spazio alla Juventus, con Allegri che dovrà fare a meno di diversi giocatori per il match di dopodomani contro la Cremonese. Infine focus sul Tottenham, prossimo avversario del Milan in Champions League, che ha perso ieri contro l'Aston Villa.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 02/01/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola apre con l'intervista di Ariedo Braida, dirigente della Cremonese e prossimo avversario della Juventus in campionato. Poco sotto la testata focus sul Tottenham di Antonio Conte, reduce da una sconfitta contro l'Aston Villa. In basso spazio al Milan che ha chiuso per il portiere colombiano Vasquez, mentre in Arabia il calcio saudita, dopo Ronaldo, potrebbe vedere altre stelle come Messi e Modric. Infine spazio al Torino, con Juric che avrebbe voluto in rosa Cheddira, attaccante del Bari, già due anni fa.