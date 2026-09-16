Atmosfera da Champions League a San Siro per il debutto europeo del Milan. Attesi 65mila spettatori, tra cui oltre 4mila tifosi portoghesi
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Nonostante si tratti "soltanto" di un match della seconda competizione continentale, questa sera lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si prepara a vestire l'abito delle grandi occasioni. C'è aria di una vera e propria notte da Champions League per Milan-Benfica, sfida che segnerà il debutto ufficiale del Diavolo di Rúben Amorim nella League Phase dell'Europa League 2026-2027. Il fascino di questa partita risiede nella storia stessa del calcio europeo, un incrocio tra nobili decadute pronte a darsi battaglia di fronte a una cornice di pubblico straordinaria: secondo le ultime previsioni de 'La Gazzetta dello Sport', sono infatti attesi ben 65mila spettatori.
I precedenti storici: una classica europea tinta di rossoneroQuello tra milanesi e portoghesi non è mai un match banale, bensì una grande classica internazionale dal passato glorioso. La mente dei tifosi più nostalgici non può che tornare alle due storiche finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990: in entrambi i casi fu il Milan a sollevare il trofeo, cementando una tradizione favorevole contro le Aquile di Lisbona. Una cabala che si estende a tutti i confronti ufficiali disputati finora:
- Imbattibilità rossonera: il Milan è storicamente imbattuto nei precedenti complessivi contro i lusitani (7 partite, con 5 vittorie e 2 pareggi).
- Il tabù di San Siro: il Benfica non ha mai trovato la via della vittoria in casa del Milan, rimediando due sconfitte su due nei passati incroci a Milano (2-0 nel 1995 e 2-1 nel 2007).
Misure di sicurezza a Milano: attesi oltre 4mila tifosi lusitaniIl grande richiamo del match si riflette anche nel massiccio esodo di sostenitori provenienti dal Portogallo. Saranno ben 4.200 i tifosi del Benfica presenti sugli spalti, pronti a occupare, come da tradizione per le tifoserie ospiti, il terzo anello verde dell'impianto milanese. Una presenza così importante ha spinto le autorità locali a predisporre misure speciali di sicurezza e gestione dell'ordine pubblico, sia dentro sia fuori dallo stadio di San Siro, per monitorare i flussi e garantire il corretto scorrimento della viabilità verso la città.
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