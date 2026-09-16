Nonostante si tratti "soltanto" di un match della seconda competizione continentale, questa sera lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si prepara a vestire l'abito delle grandi occasioni. C'è aria di una vera e propria notte da Champions League per Milan-Benfica, sfida che segnerà il debutto ufficiale del Diavolo di Rúben Amorim nella League Phase dell'Europa League 2026-2027. Il fascino di questa partita risiede nella storia stessa del calcio europeo, un incrocio tra nobili decadute pronte a darsi battaglia di fronte a una cornice di pubblico straordinaria: secondo le ultime previsioni de 'La Gazzetta dello Sport', sono infatti attesi ben 65mila spettatori.

I precedenti storici: una classica europea tinta di rossonero

Imbattibilità rossonera : il Milan è storicamente imbattuto nei precedenti complessivi contro i lusitani (7 partite, con 5 vittorie e 2 pareggi).

: il Milan è storicamente imbattuto nei precedenti complessivi contro i lusitani (7 partite, con 5 vittorie e 2 pareggi). Il tabù di San Siro: il Benfica non ha mai trovato la via della vittoria in casa del Milan, rimediando due sconfitte su due nei passati incroci a Milano (2-0 nel 1995 e 2-1 nel 2007).

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Misure di sicurezza a Milano: attesi oltre 4mila tifosi lusitani

Quello tra milanesi e portoghesi non è mai un match banale, bensì una grande classica internazionale dal passato glorioso. La mente dei tifosi più nostalgici non può che tornare alle due storichedel 1963 e del 1990: in entrambi i casi fu il Milan a sollevare il trofeo, cementando una tradizione favorevole contro le Aquile di Lisbona. Una cabala che si estende a tutti i confronti ufficiali disputati finora:Il grande richiamo del match si riflette anche nel massiccio esodo di sostenitori provenienti dal Portogallo. Saranno benpresenti sugli spalti, pronti a occupare, come da tradizione per le tifoserie ospiti, il terzo anello verde dell'impianto milanese. Una presenza così importante ha spinto le autorità locali a predisporree gestione dell'ordine pubblico, sia dentro sia fuori dallo stadio di San Siro, per monitorare i flussi e garantire il corretto scorrimento della viabilità verso la città.