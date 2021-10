Porto-Milan, la moviola: rossoneri ancora penalizzati in Champions

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la moviola di Porto-Milan: l'arbitro Brych ha sbagliato sul gol realizzato dai portoghesi

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha analizzato la moviola di Porto-Milan, gara terminata 1-0 a favore dei portoghese. L'arbitro Felix Brych cerca di far giocare per tutta la partita, ma sul gol di Luis Diaz sbaglia. E' evidente infatti il fallo di Taremi su Bennacer, visto che l'iraniano si disinteressa totalmente del pallone, assestando una spallata all'algerino. Al 20' un'ammonizione gratuita a Giroud, che aveva dato un pestone involontario ad Otavio. I portoghesi si lamentato per un presunto rigore di Kalulu su Corona, ma è giusto lasciar proseguire. Il voto della Gazzetta per Brych è 5.