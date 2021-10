Il Milan deve metabolizzare la sconfitta contro il Porto, ma intanto si pensa al calciomercato. Maldini e Massara lavorando per rinforzare una squadra che probabilmente ha bisogno di qualcosa in più per un ulteriore salto di qualità. L'obiettivo, secondo Tuttosport, sarebbe quello di acquistare un difensore centrale. Scopriamo insieme di chi si tratta.