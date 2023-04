Player Trading, Milan ultimo per incassi dalla vendita dei propri giocatori

Come riportato da Il Sole 24 Ore, il Milan è ultimo per Player Trading, riguardanti gli incassi dovuti dalle vendite dei propri giocatori

Stamani, Il Sole 24 Ore ha pubblicato un approfondimento sugli incassi e ammortamenti riguardo le compravendite dei giocatori dei top club italiani. Il quotidiano ha preso in considerazione le società che nelle ultime cinque stagioni hanno partecipato alla Champions League. Tale studio, definito anche come Player Trading, nasce dalla necessità di dimostrare l’esistenza e la prevedibilità, per ogni calciatore, di un picco massimo di valutazione economica in sede di mercato.