Il Milan può vincere la Champions League? Le statistiche dicono che…

Mercoledì 12 aprile , alle ore 21:00 , il Milan affronterà il Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League . La squadra di Stefano Pioli e quella di Luciano Spalletti rientrano, dunque, tra le prime otto d' Europa unitamente a Benfica, Inter, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Chelsea .

Come si colloca, in questa speciale graduatoria, il Milan di Pioli? Purtroppo ultimo. La Champions League, secondo 'FiveThirtyEight', finirà al 32% nella bacheca del Manchester City di Pep Guardiola (sarebbe il primo trofeo nel torneo per gli inglesi).