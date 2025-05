'Perdere lo stadio di San Siro, un orrore': Ken Loach prende posizione

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come il regista inglese Ken Loach, grande appassionato di calcio (nel 2009 il suo film 'Il mio amico Éric' vide come protagonista Éric Cantona) abbia indirizzato una lettera alla studiosa di politiche urbane e giornalista Lucia Tozzi, prendendo posizione contro l'abbattimento dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.