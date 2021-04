Parma-Milan 1-3: Ibrahimovic, mistero espulsione. La ricostruzione / News

Ha fatto molto discutere l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan. Ecco la ricostruzione del rosso diretto allo svedese

Zlatan Ibrahimovic entrerà nella classifica dei 100 giocatori del Milan più presenti di sempre. Con la presenza contro il Parma raggiunge quota 130 apparizioni e si porta a -18 da Cristian Zapata, che attualmente occupa la 100^ posizione. Nel frattempo, però, ecco un altro record, questa volta non troppo positivo. Zlatan, infatti, è diventato l'attaccante con più espulsioni. Dal suo esordio in Serie A nessuno come lui. Record condiviso con Pandev, Totti, Pinilla e Berardi. Quest'ultimo rosso ha però i contorni del mistero. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' Stefano Pioli, a fine partita, ha riportato il suo dialogo con il suo attaccante, che ha giurato di non aver detto niente di offensivo nei confronti dell'arbitro Maresca. L'ultima frase riferita all'arbitro, spiega l'allenatore rossonero, sarebbe stata: "Non ti interessa quello che dico io?". Le immagini a disposizione non chiariscono l'evento, così come lo stadio vuoto non è bastato a carpire le parole del diverbio. Il direttore di gara avrebbe detto: "Non mi interessa quello che dici tu"; inoltre avrebbe sentito un 'bastardo' che però Ibra nega di aver detto. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario