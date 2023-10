Palmeri: “San Siro? L’Inter ora sembra più incline, ma anche il Milan…”

Nel suo editoriale per SportItalia, Tancredi Palmeri ha parlato di San Siro e dell'interesse di Inter e Milan per il nuovo stadio: "Dopo anni in cui le tre parti hanno escluso categoricamente che in una maniera o nell’altra si potesse rimanere a San Siro. Ecco che invece giro di vite improvviso e il Comune diventa possibilista su concedere la proprietà dello stadio purché ne venga tutelata la sostanziale integrità. Un passo importante per evitare la spesa di gestione di 10 milioni all’anno, e scongiurare la fuga di almeno uno se non entrambi i club a Rozzano e San Donato".

Il noto giornalista ha poi continuato: "In fondo 10 milioni all’anno per un club sono la spesa per un centrocampista mediocre. E ancora meno se lo si divide. E i club che avevano sempre parlato di San Siro al passato, adesso in verità non escludono più la possibilità. ma state certi che per fare il favore al Comune di sollevarlo dallo spettro di 10 milioni di € all’anno da spendere, chiederanno in cambio edificabilità attorno. Speriamo non siano ingordi".