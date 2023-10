Caressa: “Gol Pulisic senza immagini chiare? Una presa per i fondelli”

"Il Milan non c'entra niente, non parlo di complotti", ha precisato

Caressa ha poi proseguito: “L’arbitro ha deciso che non c’era niente, al V.A.R. l’impressione è che la tocca … e allora mandalo a vedere. Questa roba qua diventa una protezione e una scusa e noi, con tutto il bene che vogliamo a Gianluca Rocchi e agli arbitri, non lo possiamo accettare perché così gli arbitri non prendono più una decisione. Non va bene, non è possibile. E non è ammissibile che in un campo con 24 telecamere non ce n’è una che dia un’immagine chiara. Il Milan non c’entra niente, non parlo di complotti”. Quante giornate di squalifica a Maignan? Parla Marelli >>>