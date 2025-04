Origi, fantasma milionario del Milan: fuori rosa, ma a che prezzo

Milan, che fine ha fatto Origi? Prende tanto ed è scomparso! — Di Origi non c'è più stata traccia nell'universo Milan. L'ultima volta che è stato nominato? Da Zlatan Ibrahimović, quasi un anno fa, il giorno della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Annunciò che avrebbe giocato in Serie C nel Milan Futuro con Fodé Ballo-Touré. Il quale, ad onor del vero, prima di risolvere il contratto con il Diavolo e di tornare in patria per giocare nel Le Havre, qualche presenza in terza serie l'ha pure fatta.

Origi no. Non si è neanche mai allenato con il Milan Futuro. Non pervenuto. Scomparso nel nulla. Non essendosi messo a disposizione della squadra allora diretta da Daniele Bonera, non ha più avuto l'accesso a Milanello per allenarsi. Ma l'ex 'Liverpool legend' non è soltanto sparito dal centro sportivo rossonero. Si è eclissato un po' ovunque. Anche dai social: ultimo post su 'Instagram', 3 luglio 2024. Su 'X', addirittura il 4 settembre 2023.

È stato un fallimento nella sua prima annata al Milan (stagione 2022-2023, con 2 gol e un assist in 36 partite, per 1.187' in campo). Ancora peggio l'anno successivo, stagione 2023-2024, quando il Diavolo l'aveva spedito in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro al Nottingham Forest. Convinto, magari, che l'atmosfera della Premier League gli avrebbe fatto tornare stimoli e condizioni. Invece, un gol e un assist in 22 presenze (soli 754' giocati).

Rientrato al Milan, Origi è diventato un fantasma milionario dall'alto stipendio. Le ultime segnalazioni di chi lo ha intravisto parlano di Roma e soprattutto Firenze, dove era stato segnalato al lavoro nel centro sportivo Porta Romana, a una manciata di chilometri da Piazza della Signoria. Allenamenti in forma privata, assieme a un preparatore personale, e domicilio in un hotel cittadino.

Gli scenari per la prossima stagione — Il Milan prega che si faccia vivo un acquirente, ovviamente regalando il cartellino. Ma dopo un anno fuori dai giochi, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', è complicato (eufemismo) pensare che ci sia qualcuno disposto a pagargli uno stipendio da 4 milioni di euro netti l'anno.

L'alternativa è quindi che sia il diretto interessato a diminuire le pretese economiche per invogliare qualche corteggiatore. In assenza di questi due scenari, c'è la risoluzione del contratto, con buonuscita ovviamente inferiore allo stipendio. Un'ultima opzione, per la 'rosea', sarebbe quella di un suo recupero psico-fisico per l'anno venturo. Ma, ad oggi, appare fantascienza.