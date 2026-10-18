Ordine prima dell'Atalanta: "Bestia nera del Milan? Avanti un'altra". L'analisi tattica

Il Milan si prepara per tornare in campo dopo la bella vittoria contro il Salisburgo in Europa. Alle 18 a San Siro arriva l'Atalanta per la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-27. Anche il giornalista Franco Ordine analizza la partita del 'Meazza' nel suo pezzo per 'Il Giornale':

"Bestia nera del Milan? Avanti un'altra. Ecco l’Atalanta reduce da una striscia esaltante contro i rossoneri che non riescono a domare il rivale da sei partite di fila. E allora per ritrovare l’ultimo squillo milanista bisogna addirittura ritornare al febbraio 2023, autorete di Musso e raddoppio di Junior Messias su assist Leao".

Il Milan quindi deve battere un tabù per trovare quella che sarebbe una vittoria importante per la classifica del campionato. Non sarà una sfida facile visto che anche la Dea arriva dalla bella vittoria europea contro il Pafos.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le scelte di formazione e le dichiarazioni di Franco Ordine

"Amorim e il Milan non possono farsi condizionare né dalle statistiche rovinose e nemmeno dagli assenti di Milanello (Gabbia e Saelemaekers) perché gli effetti virtuosi del successo in Europa League col Salisburgo si fanno sentire. E consentono al tecnico portoghese di prendere spunto dalle rotazioni effettuate in Austria per ritornare allo schieramento più appropriato con il recupero di Gila in difesa e di Chukwueze e Moreira sui due lati, lasciando a Cisse la responsabilità di godersi l’onda positiva dal tris calato a Salisburgo".

Cambi quindi rispetto alla partita contro il Salisburgo , ma anche continuità con Cisse in campo dal primo minuto dopo la splendida tripletta in Europa.

, ma anche continuità con dopo la splendida tripletta in Europa. Chi potrebbe restare in panchina è Pulisic, che potrebbe essere un'arma a gara in corsa anche in previsione della sfida contro il Bournemouth di giovedì prossimo.

Il sistema di gioco e gli obiettivi tattici

"Questa volta, al netto dei cambi scontati, vale la pena riflettere sulla eventuale conferma del sistema di gioco visto giovedì sera per saperne di più sul conto del lavoro fatto dallo staff tecnico. Perché oltre liberarsi della scomoda contabilità con l’Atalanta sarebbe fondamentale tornare al successo in casa (ultimo con il Lecce) per ridare credibilità e stabilità al sistema di gioco preparato già in estate e alla classifica".

Ordine ha parlato anche delle possibili scelte di formazione:Ordine conclude il suo ragionamento:

Vedremo quale sarà il piano tattico di Amorim che potrebbe scendere in campo sia con il suo 3-4-2-1, sia con un 4-3-3. Si potrebbe ruotare molto anche a gara in corso.