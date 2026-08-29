Ordine dopo Milan-Venezia: "In difesa si notano i miglioramenti". Poi un retroscena su Leonardo

Due partite, due vittorie per Ruben Amorim: 2-0 contro il Venezia nella prima stagionale a San Siro. Anche il giornalista Franco Ordine ha commentato il trionfo del Milan.

Ecco la sua analisi da Il Giornale:

"Amorim stappa il suo debutto a San Siro con un secondo successo che racconta molto altro del suo Milan. Non accadeva dai tempi di Leonardo: non deve illudere ma qualcosa testimonia."

Bisognerà ancora testare a lungo questo nuovo Milan visto che ci sono ancora molte cose da migliorare, specialmente in fase difensiva e nella concretezza in fase offensiva. Però è evidente che la squadra e tutti i calciatori siano pienamente coinvolti nel nuovo progetto di Amorim: si vede l'impegno da parte della squadra nel riuscire a portare a casa le richieste tattiche dell'allenatore portoghese.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il primo gol di Gonçalo Ramos e l'impatto da vera punta

"C’è anche la prima volta in gol di Gonçalo Ramos che riesce a far dimenticare gli errori del primo tempo riuscendo nella ripresa a trovare il sinistro velenoso che piega la resistenza orgogliosa del Venezia."

Nel suo editoriale, Ordine si concentra anche sull'attacco:

Ramos ha giocato una partita da punta vera: gioco con la squadra, tocchi perfetti e controllo palla fantastico. In più è stato la boa offensiva su cui tutti i compagni si sono appoggiati per uscire dalla pressione uno contro uno del Venezia. E come i veri grandi attaccanti, dopo tanti gol sbagliati, ha segnato quello decisivo e quello più difficile tecnicamente parlando.

La svolta con i cambi di Amorim e i dubbi sulla difesa

"Anche stavolta sono i cambi della seconda frazione a dare una svolta con Saelemaekers autore di un paio di assist deliziosi. Ma è in difesa che, dopo alcuni rischi corsi, si notano i miglioramenti (a eccezione di De Winter)."

Il giornalista conclude analizzando la gestione della panchina:

Sui miglioramenti difensivi ci sono alcuni dubbi: il Milan ha creato tantissime palle gol in attacco, ma ha anche concesso molto al Venezia che ha sprecato almeno tre chiare occasioni in avanti. È chiaro che serve tempo, ma il Diavolo di Amorim deve ancora sensibilmente migliorare in fase difensiva.