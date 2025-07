Nuovo Stadio: vertice tra Comune e Milan-Inter: accordo vicino per la cessione?

Una giornata cruciale a Palazzo Marino ha segnato un passo significativo nel futuro di San Siro . Oggi, un vertice durato circa due ore e mezza ha visto il sindaco Giuseppe Sala confrontarsi con i vertici di Inter e Milan per discutere la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. L'incontro è stato definito "positivo" da fonti vicine alle parti, confermando l'obiettivo comune di trovare una cifra condivisa per la vendita del Meazza .

Milan e Inter: Stadio, intesa con il Comune in vista?

La base di partenza resta la valutazione dell'Agenzia delle Entrate, pari a 197 milioni di euro. Tuttavia, come riferito da La Repubblica, la cifra finale potrebbe essere leggermente inferiore, influenzata da variabili come i costi per eventuali bonifiche ambientali e, soprattutto, quelli legati alla futura demolizione dell'impianto sportivo.