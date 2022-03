Nuovo Stadio Milano, tutto bloccato: Milan e Inter lasciano San Siro?

Praticamente fermo il progetto per la costruzione del nuovo stadio di Milano. I club sono stanchi e pronti a realizzarlo altrove. Il punto

Daniele Triolo

Si è arenato il progetto per la costruzione del nuovo stadio di Milano. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo la quale, in pratica, è tutto da rifare. Tra lungaggini burocratiche, necessità/obbligatorietà di un confronto pubblico ed incertezze di Milan e Inter, che non sono disposti a spendere altri milioni di euro in nuovi studi di fattibilità senza garanzie, sembra essere saltato tutto.

I club si sono detti disponibili al dibattito pubblico (per legge). Ma per arrivare a questo, bisogna presentare nuovi progetti che, ad oggi, non esistono. I tempi per l'eventuale realizzazione del nuovo stadio di Milano si allungano e, giocoforza, Milan e Inter si stanno guardando intorno per costruirlo altrove. L'area più probabile, secondo la 'rosea', è quella di Sesto San Giovanni, dove un tempo sorgevano le acciaierie Falck.

Finora non si ha notizia di contatti diretti tra i club e il Sindaco di Sesto San Giovanni. Ma nei prossimi mesi potrebbero esserci. La vicenda del nuovo stadio di Milano potrebbe subire una svolta che sembrava impensabile prima della pandemia, quando ci fu la presentazione dei progetti al Politecnico di Milano. Ma anche nello scorso dicembre, quando Milan e Inter scelsero il progetto vincente, quello de 'La Cattedrale' dello studio Populous, preferito a quello degli Anelli di Manica/Sportium.

'La Cattedrale', però, non sembra che si possa fare. Almeno com'era stata pensata. Si sono opposti i comitati di quartiere, gli ambientalisti. Anche il Sindaco Giuseppe Sala, che aveva trovato un compromesso con i club su riduzione volumetrie e mantenimento di parte dello stadio 'Giuseppe Meazza', alla fine si è dovuto arrendere alle perplessità dei suoi partner di governo in città.

Ecco perché torna fortemente probabile l'idea che Milan e Inter lascino Milano e costruiscano il nuovo stadio altrove. Entrambi i club hanno a cuore l'impianto di San Siro e sono disposti a scendere ad altri patti. Ma non ad attese infinite e ad altre spese senza garanzie. Ma tanto il fondo Elliott quanto la famiglia Zhang vogliono un nuovo stadio, al fine di poter innalzare i ricavi dei rispettivi club agli standard di quelli europei.

Un nuovo stadio, pertanto, si farà: che sia a Milano, nell'area di San Siro, o altrove. Milan e Inter vogliono una nuova casa, le istituzioni meneghine restano alla finestra in attesa dei nuovi progetti. Ma verranno mai presentati? Se un accordo non si troverà, San Siro resterà vuoto, 'cerino in mano' al Sindaco Sala con i club che si sposteranno di qualche chilometro, alla ricerca della soluzione migliore.

E questo è, secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo scenario che nessuno vorrebbe prendere in considerazione, per questo occorre stringere i tempi e trovare una soluzione moderna che si addica alla città e ai club.

