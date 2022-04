Nuovo stadio, anche l’Inter pensa di costruirne uno per sé? Le ultime

In attesa di sviluppi in merito al cambio di proprietà del Milan, l'Inter potrebbe pensare di costruire un nuovo stadio tutto per sé

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza come anche l'Inter potrebbe pensare di costruire uno stadio tutto per sé. Il condizionale è d'obbligo, anche perché, prima di tutto, bisogna attendere gli sviluppi in merito al cambio di proprietà del Milan. Alla base, ovviamente, c'è la volontà di proseguire il percorso insieme, un percorso che dura ormai da tanto tempo con i due club che avrebbero dovuto vedere il nuovo stadio nascere nella zona di 'San Siro'.

Un nuovo stadio condiviso, ma se dovessero esserci ulteriori complicazioni per la realizzazione allora il Milan potrebbe decidere di crearne uno per sé. E' un'ipotesi remota, ma non è da escludere nemmeno che questo possa essere il piano B per l'Inter. Se i rossoneri dovessero lasciare il 'Meazza', i costi dell'affitto dell'attuale Stadio di 'San Siro' sarebbero troppi per una singola squadra. Motivo per il quale, dunque, non è da scartare questa ipotesi anche per il club di Viale della Liberazione. Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

