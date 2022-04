Calciomercato Milan – Colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news

Manca poco meno di un mese alla fine del campionato e poi sarà calciomercato. Il Milan, in piena lotta per lo Scudetto con i rivali cittadini dell'Inter, tenterà di strappare il tricolore dalle maglie dei nerazzurri sul campo. Nel frattempo, però, i suoi dirigenti (che attendono novità sul passaggio di proprietà da Elliott ad InvestCorp) si stanno muovendo per rinforzare ulteriormente la squadra di mister Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Previsti nuovi ingressi nel reparto difensivo.