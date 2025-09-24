Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, progetto affidato ai big. Lunedì giorno chiave

ULTIME MILAN NEWS

Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, progetto affidato ai big. Lunedì giorno chiave

Nuovo stadio a San Siro per Milan e Inter, progetto affidato ai big. Lunedì giorno chiave
Milan e Inter, con un comunicato ufficiale congiunto emesso ieri, hanno annunciato di aver affidato agli studi architettonici Foster e Manica il compito di costruire il nuovo stadio condiviso a San Siro. Sempre ammesso che veda la luce lunedì
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola è tornato a parlare della possibile realizzazione del nuovo stadio condiviso per Milan e Inter in zona San Siro visto che ieri, nel pomeriggio, i due club hanno emesso un comunicato congiunto sul tema. Nella nota, Milan e Inter hanno annunciato di aver affidato il progetto per la costruzione dell'impianto ad un big dell'architettura mondiale, Lord Norman Foster insieme allo studio statunitense di David Manica, che è specializzato nella costruzione di impianti sportivi in tutto il mondo.

Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, ora si fa sul serio

—  

Un passo in avanti importante verso la nuova casa di rossoneri e nerazzurri. Per adesso, però, come evidenziato dal 'CorSera', senza rete. Questo perché la decisione finale sulla vendita delle aree di San Siro e dello stadio 'Giuseppe Meazza' (che, secondo progetto di Milan e Inter, sarà quasi totalmente demolito dopo la costruzione affianco del nuovo stadio) - già approvata in Giunta Comunale con una delibera - spetterà al Consiglio Comunale di Milano nella serata di lunedì 29 settembre. In casa Milan, ad ogni modo, si respira ottimismo.

LEGGI ANCHE

«Siamo in dirittura d’arrivo - ha detto infatti Paolo Scaroni, Presidente del club rossonero, a 'Mediaset' - e sono fiducioso che arriveremo alla meta». I club, intanto, hanno voluto lanciare - secondo il quotidiano generalista - un messaggio ai tifosi. Non ci sono rendering, non ci sono progetti avviati, perché il lavoro dei due studi partirà soltanto una volta smaltito tutto l'iter burocratico e politico. Affidare, però, i lavori a chi ha progettato insieme il nuovo stadio di Wembley, a Londra, fa scatenare la fantasia dei sostenitori rossoneri e nerazzurri.

Foster e Manica, una collaborazione di successo

—  

LEGGI ANCHE: Milan, il mercato continua: a gennaio un top player da Allegri. Ecco di chi si tratta >>>

Anche in quel caso, abbattuto il vecchio Wembley, ne hanno realizzato uno meraviglioso. Foster e Manica si conoscono da 30 anni, lavorano insieme da molto tempo, non soltanto per Wembley. Hanno realizzato il 'Lusail Stadium' per i Mondiali del 2022 in Qatar. Il nuovo stadio condiviso per Milan e Inter a San Siro, da quanto emerge, avrà una capienza di 71.500 posti, strutturato su due anelli, con un'inclinazione tale da garantire ad ogni spettatore una visibilità ottimale da ogni settore. Confermati i biglietti a prezzi accessibili, per la felicità dei tifosi di Milan e Inter da ogni angolo del globo.

Leggi anche
Milan-Lecce 3-0 in Coppa Italia, tutto l’attacco in gol. Ora assalto al Napoli in campionato
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Lecce 3-0, Giménez si sblocca e fa festa pure Nkunku”

© RIPRODUZIONE RISERVATA