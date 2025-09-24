«Siamo in dirittura d’arrivo - ha detto infatti Paolo Scaroni, Presidente del club rossonero, a 'Mediaset' - e sono fiducioso che arriveremo alla meta». I club, intanto, hanno voluto lanciare - secondo il quotidiano generalista - un messaggio ai tifosi. Non ci sono rendering, non ci sono progetti avviati, perché il lavoro dei due studi partirà soltanto una volta smaltito tutto l'iter burocratico e politico. Affidare, però, i lavori a chi ha progettato insieme il nuovo stadio di Wembley, a Londra, fa scatenare la fantasia dei sostenitori rossoneri e nerazzurri.
Foster e Manica, una collaborazione di successo—
LEGGI ANCHE: Milan, il mercato continua: a gennaio un top player da Allegri. Ecco di chi si tratta >>>
Anche in quel caso, abbattuto il vecchio Wembley, ne hanno realizzato uno meraviglioso. Foster e Manica si conoscono da 30 anni, lavorano insieme da molto tempo, non soltanto per Wembley. Hanno realizzato il 'Lusail Stadium' per i Mondiali del 2022 in Qatar. Il nuovo stadio condiviso per Milan e Inter a San Siro, da quanto emerge, avrà una capienza di 71.500 posti, strutturato su due anelli, con un'inclinazione tale da garantire ad ogni spettatore una visibilità ottimale da ogni settore. Confermati i biglietti a prezzi accessibili, per la felicità dei tifosi di Milan e Inter da ogni angolo del globo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA