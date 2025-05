Nuovo allenatore Milan, il borsino dei tecnici con Tare direttore sportivo

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan, in sostituzione di Sérgio Conceição, con l'arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo? Per 'Tuttosport' oggi in edicola, il suo arrivo in rossonero potrebbe raffreddare la pista che porta a Maurizio Sarri, visti i rapporti non proprio idilliaci tra i due.