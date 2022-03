Napoli-Milan, sfida tra proprietà: somiglianze e differenze / News

Uno sguardo alle proprietà di Napoli e Milan alla vigilia del big-match di Serie A. Il fondo Elliott e Aurelio De Laurentiis: così diversi, così uguali

L'edizione odierna di 'Tuttosport', alla vigilia di Napoli-Milan , ha messo il punto sul modo diversissimo modo di gestire i club dalle rispettive proprietà. Il fondo Elliott mostra una vicinanza di certo non costante nelle vicende del Milan . Gordon Singer, infatti, si è visto pochissimo dalle parti di San Siro in questi anni; inoltre le sue dichiarazioni a tema rossonero si possono contare quasi sulle dita di una mano. Di tutt'altro modo è l'impostazione di Aurelio De Laurentiis . Il noto produttore cinematografico è quasi sempre presente al 'Maradona' in occasione delle gare casalinghe della sua squadra, frequenti sono le sue dichiarazioni sul Napoli e stringe contatti con l'allenatore di turno, con il quale entra in conflitto dopo un inizio idilliaco.

Questi due approcci opposti, però, producono anche alcuni elementi convergenti. A partire dall'attenzione per il tetto ingaggi della rosa. Come noto il Milan ha lasciato partire Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu (e tra poco Franck Kessie) per mantenere una linea chiara e votata alla sostenibilità. De Laurentiis ha adottato la medesima politica con Lorenzo Insigne. Il Napoli ha i bilanci in ordine, il Milan sta lavorando incessantemente in questa direzione. Entrambi i club, infine, hanno rapporti complicati con i rispettivi comuni per la questione stadio. Tante differenze, dunque, ma anche punti in comune.