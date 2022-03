Mercato Milan – Lascia il Liverpool a zero, può essere il post Ibra

Il futuro di Zlatan Ibrahimović è ancora tutto da scrivere. Lo svedese, da diversi mesi, è spesso alle prese con problemi fisici di che ne stanno limitando l'impiego in campo. L'attuale infiammazione al tendine d'Achille lo sta tenendo fuori da ormai un mese e mezzo, ma attenzione al piccolissimo spiraglio che si sta aprendo su una sua possibile convocazione per Napoli. Stefano Pioli e Paolo Maldini, in più occasioni, hanno sottolineato come l'eventuale rinnovo di Ibra sia da valutare da tutte le parti in causa. Il giocatore avrebbe sicuramente voglia di andare avanti, ma allo stesso tempo si sente in dovere ascoltare il suo corpo. Zlatan non accetterebbe nessun ruolo di secondo piano: non è una mascotte, lui vuole soltanto fare il suo per aiutare la squadra.