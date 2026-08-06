Milano si è fermato per l'addio all'eterno Capitano. La squadra, in Australia, lo ha onorato contro l'Inter con la maglia numero 6 e una coreografia da brividi
Il feretro di Baresi lascia Sant’Ambrogio. I tifosi: "Sei per sempre Franco Baresi" | PM
Milano si è fermata, raccolta in un silenzio irreale, per l'ultimo saluto a una leggenda immortale. Martedì scorso, presso la Basilica di Sant'Ambrogio, si sono svolti i funerali di Franco Baresi, l'eterno Capitano rossonero e simbolo indiscusso del calcio italiano. Una folla oceanica ha voluto stringersi attorno allo storico numero 6 del Milan, in una giornata densa di commozione e rispetto.
La Prima Squadra rossonera non ha potuto presenziare fisicamente alle esequie. Il gruppo guidato da Rúben Amorim si trova infatti in Australia per la preparazione della stagione 2026-2027. Tuttavia, la distanza geografica è stata completamente annullata dal cuore: prima, durante e dopo il derby contro l'Inter disputato a Perth (e terminato 1-1), il ricordo del Capitano ha dominato la scena.
Il tributo di Perth: undici maglie numero 6 in campoIl Milan ha voluto onorare la memoria di Baresi con una serie di gesti dal forte impatto simbolico, che testimoniano l'eredità lasciata dal difensore oltre ogni confine:
- La maglia dei titolari: tutti i calciatori del Milan scesi in campo dal primo minuto si sono presentati sul terreno di gioco indossando la maglia rossonera numero 6, con il nome di Baresi sulle spalle.
- La coreografia in Australia: in una curva dell'Optus Stadium di Perth è apparsa un'enorme coreografia raffigurante Baresi mentre solleva al cielo la Coppa dei Campioni, accompagnata dallo striscione "6 per sempre Capitano".
- Il lutto al braccio: dopo un toccante minuto di silenzio che ha unito i tifosi di entrambe le fazioni, la squadra ha disputato il match con il braccio listato a lutto.
La nota ufficiale: il ringraziamento della famiglia BaresiA derby abbondantemente archiviato, il club di Via Aldo Rossi ha voluto fare da cassa risonanza al profondo ringraziamento della famiglia Baresi, condividendo una nota ufficiale attraverso i propri canali social:
«A nome della famiglia Baresi, il Milan ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso omaggio a Franco. Un tributo spontaneo e senza confini, che testimonia quanto profonda sia l’impronta che il Capitano ha lasciato nella vita di tante persone. L’affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà a esserlo. 6. Per Sempre».
L'omaggio dell'Inter: l'onore delle armi nel derbyIn un momento di così grande dolore, i confini della rivalità cittadina si sono dissolti. Anche l’Inter ha voluto dedicare un pensiero pubblico e sincero a colui che per decenni è stato il fiero avversario di mille battaglie sul prato di San Siro.
«Nel calcio esistono rivalità che attraversano il tempo e figure destinate a rimanere per sempre. Rendiamo omaggio a Franco Baresi, avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano». — Il messaggio ufficiale di FC Internazionale
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