Milano si è fermata, raccolta in un silenzio irreale, per l'ultimo saluto a una leggenda immortale. Martedì scorso, presso la Basilica di Sant'Ambrogio, si sono svolti i funerali di Franco Baresi, l'eterno Capitano rossonero e simbolo indiscusso del calcio italiano. Una folla oceanica ha voluto stringersi attorno allo storico numero 6 del Milan, in una giornata densa di commozione e rispetto.

La Prima Squadra rossonera non ha potuto presenziare fisicamente alle esequie. Il gruppo guidato da Rúben Amorim si trova infatti in Australia per la preparazione della stagione 2026-2027. Tuttavia, la distanza geografica è stata completamente annullata dal cuore: prima, durante e dopo il derby contro l'Inter disputato a Perth (e terminato 1-1), il ricordo del Capitano ha dominato la scena.

Il tributo di Perth: undici maglie numero 6 in campo

La maglia dei titolari : tutti i calciatori del Milan scesi in campo dal primo minuto si sono presentati sul terreno di gioco indossando la maglia rossonera numero 6, con il nome di Baresi sulle spalle.

: tutti i calciatori del Milan scesi in campo dal primo minuto si sono presentati sul terreno di gioco indossando la maglia rossonera numero 6, con il nome di Baresi sulle spalle. La coreografia in Australia : in una curva dell'Optus Stadium di Perth è apparsa un'enorme coreografia raffigurante Baresi mentre solleva al cielo la Coppa dei Campioni, accompagnata dallo striscione "6 per sempre Capitano".

: in una curva dell'Optus Stadium di Perth è apparsa un'enorme coreografia raffigurante Baresi mentre solleva al cielo la Coppa dei Campioni, accompagnata dallo striscione "6 per sempre Capitano". Il lutto al braccio: dopo un toccante minuto di silenzio che ha unito i tifosi di entrambe le fazioni, la squadra ha disputato il match con il braccio listato a lutto.

La nota ufficiale: il ringraziamento della famiglia Baresi

«A nome della famiglia Baresi, il Milan ringrazia di cuore tutti coloro che hanno reso omaggio a Franco. Un tributo spontaneo e senza confini, che testimonia quanto profonda sia l’impronta che il Capitano ha lasciato nella vita di tante persone. L’affetto, il rispetto e la vicinanza ricevuti resteranno nel cuore della famiglia Baresi e di tutta la comunità rossonera. Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà a esserlo. 6. Per Sempre».

L'omaggio dell'Inter: l'onore delle armi nel derby

«Nel calcio esistono rivalità che attraversano il tempo e figure destinate a rimanere per sempre. Rendiamo omaggio a Franco Baresi, avversario leale e simbolo di una storia che appartiene al calcio italiano». — Il messaggio ufficiale di FC Internazionale

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Il Milan ha voluto onorare la memoria di Baresi con una serie di gesti dal forte impatto simbolico, che testimoniano l'eredità lasciata dal difensore oltre ogni confine:A derby abbondantemente archiviato, il club di Via Aldo Rossi ha voluto fare da cassa risonanza al profondo ringraziamento della famiglia Baresi, condividendoIn un momento di così grande dolore, i confini della rivalità cittadina si sono dissolti. Anche l’Inter ha voluto dedicare un pensiero pubblico e sincero a colui che per decenni è stato il fiero avversario di mille battaglie sul prato di San Siro.Un tributo totale, da Milano a Perth, per ricordare a tutti che sebbene i giocatori passino, le leggende come Franco Baresi restano per sempre scolpite nella pietra della storia del calcio.