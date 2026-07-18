Mondiali 2026: Milan re d'incassi in Serie A, quasi 2 milioni di guadagni. Ecco perché

La Gazzetta svela i dettagli del Club Benefits Programme della FIFA per i Mondiali 2026: ecco quanto guadagna il Milan per Maignan, Rabiot e gli altri
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione
Siamo ormai arrivati alla fine dei Mondiali 2026: questa sera la finale per il terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, mentre domani andrà in scena la finale vera e propria tra Spagna e Argentina.
Club Benefits Programme della Fifa: il primato del MilanLa Fifa riconosce un indennizzo alle società che mettono a disposizione i propri giocatori per le nazionali e in Serie A è il Milan che domina questa speciale classifica con quasi 2 milioni di euro dal Club Benefits Programme della Fifa.
Il dettaglio dei guadagni per ogni giocatore rossoneroLa Gazzetta dello Sport descrive nel dettaglio quanto guadagnano i rossoneri per ogni giocatore:
- Mike Maignan e Adrien Rabiot in testa grazie agli oltre 240mila euro garantiti dal percorso della Francia fino alla semifinale.
- Superano quota 200mila euro anche Ardon Jashari con la Svizzera e la coppia del Belgio formata da Koni De Winter e Alexis Saelemaekers.
- A chiudere il bottino Rafael Leao (188mila), Santiago Gimenez (184mila), Luka Modric (171mila) e Pervis Estupiñán (162mila).
L'analisi della rosa tra Mondiali e calciomercatoUn risultato importante quello portato a casa dai rossoneri che hanno prodotto la bellezza di dieci giocatori per i Mondiali 2026: di questi, però, non tutti sono stati titolari fissi, anzi. In pratica solo Maignan, Rabiot e Modric sono stati intoccabili per le relative nazionali.
Di fatto sono anche i tre giocatori più positivi della scorsa stagione con Massimiliano Allegri e dovrebbero essere anche dei pilastri per Ruben Amorim in vista della prossima stagione.
Gli altri sono tutti giocatori che hanno giocato meno: Estupinan, Gimenez e Leao sono addirittura in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato.
Avere tutti questi giocatori convocati ai Mondiali, quindi, non è per forza un segno di quanto sia forte o profonda la rosa del Milan, che dovrà essere ancora migliorata in vista della prossima stagione, nonostante gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos nelle prime settimane di calciomercato.
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