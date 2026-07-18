Mondiali 2026: Milan re d'incassi in Serie A, quasi 2 milioni di guadagni. Ecco perché

La Gazzetta svela i dettagli del Club Benefits Programme della FIFA per i Mondiali 2026: ecco quanto guadagna il Milan per Maignan, Rabiot e gli altri

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione (screen Gazzetta.it)

Quale sarà il Milan di Amorim? Ecco la probabile formazione

Siamo ormai arrivati alla fine dei Mondiali 2026: questa sera la finale per il terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, mentre domani andrà in scena la finale vera e propria tra Spagna e Argentina.

Club Benefits Programme della Fifa: il primato del Milan

La Fifa riconosce un indennizzo alle società che mettono a disposizione i propri giocatori per le nazionali e in Serie A è il Milan che domina questa speciale classifica con quasi 2 milioni di euro dal Club Benefits Programme della Fifa.

Il dettaglio dei guadagni per ogni giocatore rossonero

La Gazzetta dello Sport descrive nel dettaglio quanto guadagnano i rossoneri per ogni giocatore:
  • Mike Maignan e Adrien Rabiot in testa grazie agli oltre 240mila euro garantiti dal percorso della Francia fino alla semifinale.
  • Superano quota 200mila euro anche Ardon Jashari con la Svizzera e la coppia del Belgio formata da Koni De Winter e Alexis Saelemaekers.
  • A chiudere il bottino Rafael Leao (188mila), Santiago Gimenez (184mila), Luka Modric (171mila) e Pervis Estupiñán (162mila).

L'analisi della rosa tra Mondiali e calciomercato

Un risultato importante quello portato a casa dai rossoneri che hanno prodotto la bellezza di dieci giocatori per i Mondiali 2026: di questi, però, non tutti sono stati titolari fissi, anzi. In pratica solo Maignan, Rabiot e Modric sono stati intoccabili per le relative nazionali.
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Di fatto sono anche i tre giocatori più positivi della scorsa stagione con Massimiliano Allegri e dovrebbero essere anche dei pilastri per Ruben Amorim in vista della prossima stagione.

Gli altri sono tutti giocatori che hanno giocato meno: Estupinan, Gimenez e Leao sono addirittura in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato.

Avere tutti questi giocatori convocati ai Mondiali, quindi, non è per forza un segno di quanto sia forte o profonda la rosa del Milan, che dovrà essere ancora migliorata in vista della prossima stagione, nonostante gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos nelle prime settimane di calciomercato.

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