Mondiali 2026: Milan re d'incassi in Serie A, quasi 2 milioni di guadagni. Ecco perché

Siamo ormai arrivati alla fine dei Mondiali 2026: questa sera la finale per il terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, mentre domani andrà in scena la finale vera e propria tra Spagna e Argentina.

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Club Benefits Programme della Fifa: il primato del Milan

Il dettaglio dei guadagni per ogni giocatore rossonero

Mike Maignan e Adrien Rabiot in testa grazie agli oltre 240mila euro garantiti dal percorso della Francia fino alla semifinale.

e in testa grazie agli oltre 240mila euro garantiti dal percorso della Francia fino alla semifinale. Superano quota 200mila euro anche Ardon Jashari con la Svizzera e la coppia del Belgio formata da Koni De Winter e Alexis Saelemaekers .

con la Svizzera e la coppia del Belgio formata da e . A chiudere il bottino Rafael Leao (188mila), Santiago Gimenez (184mila), Luka Modric (171mila) e Pervis Estupiñán (162mila).

L'analisi della rosa tra Mondiali e calciomercato

La Fifa riconosce unche mettono a disposizione i propri giocatori per le nazionali e inè ilche domina questa speciale classifica condal Club Benefits Programme della Fifa.La Gazzetta dello Sport descrive nel dettaglio quanto guadagnano i rossoneri per ogni giocatore:Un risultato importante quello portato a casa dai rossoneri che hanno prodotto la bellezza di: di questi, però, non tutti sono stati titolari fissi, anzi. In pratica solo Maignan, Rabiot e Modric sono stati intoccabili per le relative nazionali.

Di fatto sono anche i tre giocatori più positivi della scorsa stagione con Massimiliano Allegri e dovrebbero essere anche dei pilastri per Ruben Amorim in vista della prossima stagione.

Gli altri sono tutti giocatori che hanno giocato meno: Estupinan, Gimenez e Leao sono addirittura in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato.

Avere tutti questi giocatori convocati ai Mondiali, quindi, non è per forza un segno di quanto sia forte o profonda la rosa del Milan, che dovrà essere ancora migliorata in vista della prossima stagione, nonostante gli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos nelle prime settimane di calciomercato.