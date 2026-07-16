Lo scorso lunedì 13 luglio è ufficialmente partita la stagione 2026-2027 del nuovo corso rossonero. Con il raduno e il primo allenamento sul campo di Milanello, il Milan di Rúben Amorim ha ripreso i lavori, seppur a ranghi ampiamente ridotti. Molti big della rosa sono ancora impegnati nelle battute finali dei Mondiali, come i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, oppure stanno godendo delle vacanze estive dopo l'uscita anticipata dalla kermesse iridata andata in scena tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

Il programma dei rientri e il rebus Estupiñán

Il gruppo a disposizione del tecnico portoghese inizierà ad ampliarsi in maniera significativa soltanto quando il Diavolo sarà volato in Australia per l'attesa tournée estiva. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il primo giocatore del Milan a rientrare a Milanello sarà. Il nazionale ecuadoriano, tuttavia, non prenderà parte alla prima amichevole stagionale dei rossoneri a Glasgow contro il Celtic, in programma il giorno successivo, sabato 25 luglio alle ore 16:00 italiane.

Esiste però la concreta possibilità che Estupiñán a Milanello non si presenti affatto. È infatti in corso una fitta trattativa di calciomercato tra il Milan e l'Aston Villa per la cessione del numero 2 rossonero alla squadra di Birmingham. Nessun dubbio, al contrario, sul programma di mercoledì 29 luglio, a cinque giorni dal match scozzese: in quella data si presenteranno al centro sportivo Santiago Giménez e Christian Pulisic. Il messicano e lo statunitense rimarranno nel quartier generale di Carnago per seguire le rispettive terapie e completare il percorso di recupero dai rispettivi infortuni.

I nazionali a Perth e gli ultimi arrivi ad agosto

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Sempre il 29 luglio si aggregheranno al resto della squadra direttamente a Perth, in Australia, i portoghesi. Anche nel caso di Leão, il mercato potrebbe scombinare i piani prestabiliti: il numero 10 rossonero è considerato in uscita e la dirigenza di Via Aldo Rossi sta lavorando intensamente per trovargli una sistemazione adeguata alle richieste economiche del club.Successivamente, la comitiva rossonera a Perth accoglierà, domenica 2 agosto, lo svizzeroe i due belgi. Gli ultimi tasselli a disposizione di Amorim arriveranno infine mercoledì 12 agosto a Milanello: quel giorno segnerà il rientro definitivo dei due nazionali francesi,, pronti a riprendersi le chiavi del nuovo Milan dopo le fatiche del Mondiale.