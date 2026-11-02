A 41 anni Luka Modrić continua a dimostrare che la classe non conosce età. Nel derby vinto 3-1 contro l'Inter, il centrocampista croato ha offerto un'altra prestazione di altissimo livello, confermandosi uno dei punti di riferimento del Milan di Rúben Amorim. Una prova che va oltre la qualità tecnica: Modrić ha saputo dettare i tempi, gestire il possesso e dare equilibrio alla squadra anche nei momenti più delicati della partita.

Come evidenziato da Tuttosport, il fuoriclasse rossonero ha dato una vera e propria lezione di calcio ai nerazzurri. La sua capacità di leggere le situazioni, trovare linee di passaggio e mantenere lucidità sotto pressione continua a fare la differenza, nonostante un'età nella quale molti calciatori hanno già appeso gli scarpini al chiodo.

Il derby ha confermato quanto Modrić sia ancora centrale nelle ambizioni del Milan. La sua presenza permette ai compagni di avere un riferimento costante in mezzo al campo e offre alla squadra una qualità nella gestione del pallone difficilmente sostituibile.

Il segreto del nuovo Milan: la gestione di Amorim

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il modo in cui Amorim sta utilizzando il centrocampista croato. L'allenatore portoghese sa di avere a disposizione un campione straordinario, ma è consapevole anche della necessità di gestirne le energie nel corso della stagione.

Il sistema di gioco rossonero richiede intensità, aggressività e continui movimenti. Per questo motivo Modrić non può essere chiamato a sostenere sempre lo stesso carico di lavoro. La gestione delle presenze e dei minuti diventa quindi fondamentale per permettergli di incidere nelle partite più importanti.

La scelta di Amorim non è quella di rinunciare al suo talento, ma di individuare il momento giusto per sfruttarlo al massimo. Contro l'Inter, il croato è partito titolare e ha potuto mettere la propria esperienza al servizio della squadra fin dal primo minuto.

Non soltanto qualità: Modrić è un esempio per i giovani

La grandezza di Modrić non si misura soltanto attraverso le giocate tecniche. Il suo atteggiamento quotidiano, la professionalità e la disponibilità al sacrificio rappresentano un esempio per i compagni più giovani.

Il centrocampista ha spiegato dopo il derby che il Milan sta crescendo e che il gruppo sta assimilando nuove idee di gioco. Ha però ricordato anche che, per puntare a obiettivi importanti, non si possono perdere partite come quella contro il Bologna.

Una mentalità da vincente, che si riflette anche nel modo in cui affronta ogni allenamento e ogni partita. Modrić non si accontenta di aver vinto la stracittadina: vuole aiutare il Milan a costruire qualcosa di importante.

Modrić e Amorim, una scelta che può fare la differenza

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Il rapporto tra il croato e il tecnico portoghese è uno degli elementi che possono incidere maggiormente sul percorso rossonero. Modrić ha scelto di restare al Milan anche dopo aver parlato con il nuovo allenatore, spiegando di sentirsi apprezzato e di voler contribuire alla crescita della squadra e dei calciatori più giovani.La sua esperienza, unita alle idee di Amorim, può rappresentare un valore aggiunto soprattutto nei momenti decisivi della stagione. Il derby contro l'Inter ha mostrato ancora una volta quanto il Pallone d'Oro 2018 possa essere determinante.

A 41 anni, Modrić continua a impartire lezioni di calcio. E il Milan si gode un campione che, attraverso la qualità e la personalità, sta aiutando la squadra a crescere.