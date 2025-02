"Milan precipitato in un baratro che fa paura" — "Al Milan Ibra & C. stanno facendo qualcosa di grande e tutti parlano di loro. Un anno fa il Milan arrivò secondo, oggi è settimo, hanno mandato via l’allenatore che doveva mandare il Milan sulla luna, il secondo ha le valigie pronte e il biglietto aereo per Porto già in tasca, gli acquisti estivi sono finiti al macero, quelli invernali stanno già floppando. E sì, è vero, tutti parlano del Milan. Ma ne parlano perchè Ibra & C. l’hanno precipitato in un baratro che fa paura. Il Milan è il rock and roll. E magari i tifosi, che non lo sapevano, saranno contenti. Sorge però il sospetto, vista la classifica, che chissà, forse il pop dell’Inter, il jazz del Napoli, il country dell’Atalanta, il noise della Juventus, il folk della Fiorentina e il liscio del Bologna siano meglio. Per non parlare del metal della Dinamo Zagabria e dell’acid jazz del Feyenoord. Perchè se il rock and roll del Milan che “punta sempre ai risultati” è questo, meglio il gospel. E se il Milan è la nuova scuola, rivogliamo i pennini e i calamai".

Milan, Ziliani: "Ibrahimovic, one-man show patetico" — "Con tutto il rispetto. Al Milan, che due anni fa fece una semifinale di Champions e un anno fa arrivò secondo, non c’era da salvare proprio niente. Gli allarmi stanno semmai suonando adesso e un salvatore occorrerebbe come il pane dopo i danni fatti dalla corte dei miracoli di Gerry Cardinale, capitan Ibra in testa. Capace solo di esibirsi in questo one-man show patetico, tutto tessera e distintivo, spacconate e nulla più. Oh mamma! Davvero non c’è una macchina del tempo che possa riportare Ibra a quel momento con qualcuno che provi a convincerlo che sì, ha ragione. La sua vita è bella ed è bella anche quella dei milioni di tifosi del Milan sparsi per tutto il mondo. Dunque, perchè cambiare rovinandola a tutti?".

"Ibrahimovic non deve fare il bodyguard ma il dirigente" — "Mannaggia la miseria! Ci mancava il vero Wolf of Wall Street. A togliere babbo Ibra ai ninja. E a far suonare la sveglia alle sette: solo a Ibra, perchè i tifosi dopo le notti insonni di questa stagione, di tutto hanno bisogno tranne che di una sveglia. Proposta. Visto che di portare il Milan al posto che gli spetta, cioè vincere, non se ne parla. E visto che lo stipendio gli arriva Red Bird, che ne direbbe Ibra di trasferirsi nella sede del fondo a New York per dare a Cardinale le idee giuste per portare il fondo Red Bird al posto che gli spetta, cioè a fondo?. Ora i tifosi saranno contenti. Magari il Milan quest'anno finirà ottavo e a giugno sarà fuori non solo dalla Champions ma da tutte le coppe. Però sugli almanacchi ci sarà un asterisco (*) che ricorderà: "Milan 8° ma Walker al suo arrivo ha visitato Casa Milan". Ammettiamolo. Sono soddisfazioni. Ma Ibra non deve fare il bodyguard: deve fare il dirigente. Se sta facendo il bodyguard - di se stesso e della corte dei miracoli del Wolf of Wall Street - significa che se tutti gli stanno sparando addosso come dirigente ha fallito".